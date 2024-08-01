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На 100% готовы к разводу: Аффлек и Лопес приняли решение о расторжении брака

Певице и ее мужу осталось только завершить формальности Лопес и Аффлек готовы начать развод LEGION-MEDIAБен Аффлек и Дженнифер Лопес уже завершили оформление всех необходимых документов и подготовили совместное заявление о том, что они разводятся.

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