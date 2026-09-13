Греция потребовала от Киева не атаковать ее танкеры в обмен на ракеты Patriot

Moe Zoyari/Sipa USA/TASS Греция потребовала от Украины прекратить атаки на греческие танкеры в российских портах в обмен на передачу ракет для комплексов Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу.
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