Сегодня без электричества окажется только Астрахань и Ахтубинск

Полное возобновление подачи электроэнергии запланировано на 18:00. В пятницу, 16 мая, плановые отключения электричества коснутся Центрального и Трусовского районов РЭС Астрахани и Ахтубинска: Самое короткое отключение продлится 1 час, самое длительное – 9 часов.
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