Путин отметил увеличение показателей товарооборота между Китаем и Россией

Между Пекином и Москвой наработан солидный багаж практического сотрудничества, Китай является главным партнером РФ в торгово-экономической сфере, заявил 16 мая президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине.