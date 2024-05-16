Путин отметил увеличение показателей товарооборота между Китаем и Россией

Между Пекином и Москвой наработан солидный багаж практического сотрудничества, Китай является главным партнером РФ в торгово-экономической сфере, заявил 16 мая президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине.
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