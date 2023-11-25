Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы в США и Евросоюзе

ИИ

Иван Иваныч

Ага, а ещё он хотел парад в Крыму и взятия Москвы... Одни "перемоги" в голове у кровавого клоуна. Дурень думкой... Подумал бы лучше о том, как убийство своих граждан прекратить, а не гнать их на передовую, он прямо таки ярый защитник пидороценностей! Ну-ну, украинцы, раз вы готовы за дырявых под звуки клоунской пищалки на такую "достойную" смерть идти- скатертью дорога.