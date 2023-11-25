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Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы в США и Евросоюзе

Зеленский заявил, что Украине нужно одержать три победы в США и Евросоюзе

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимо одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ага, а ещё он хотел парад в Крыму и взятия Москвы... Одни &quot;перемоги&quot; в голове у кровавого клоуна. Дурень думкой...  Подумал бы лучше о том, как убийство своих граждан прекратить, а не гнать их на передовую, он прямо таки ярый  защитник пидороценностей! Ну-ну, украинцы, раз вы готовы за дырявых под звуки клоунской пищалки на такую &quot;достойную&quot; смерть идти- скатертью дорога.
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