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Лантратова сообщила о возвращении девяти российских бойцов из "теневого плена"

Лантратова сообщила о возвращении девяти российских бойцов из "теневого плена"

Девять российских бойцов удалось вернуть из "теневого плена" на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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