Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин наградил смоленских медиков почётными знаками «За исцеление и милосердие»

Губернатор Василий Анохин наградил смоленских медиков почётными знаками «За исцеление и милосердие»

Эту награду ежегодно получают работники сферы здравоохранения. Губернатор Смоленской области выразил благодарность сотрудникам, которые в составе выездных медицинских бригад Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают помощь населению, пострадавшему во время боевых действий в Запорожской и Луганской областях, а также в Белгородской, Ростовской и Курской.

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