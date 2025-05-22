Губернатор Василий Анохин наградил смоленских медиков почётными знаками «За исцеление и милосердие»

Эту награду ежегодно получают работники сферы здравоохранения. Губернатор Смоленской области выразил благодарность сотрудникам, которые в составе выездных медицинских бригад Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают помощь населению, пострадавшему во время боевых действий в Запорожской и Луганской областях, а также в Белгородской, Ростовской и Курской.