Финляндию в восьмой раз подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндию восьмой год подряд признают самой счастливой страной в мире. Это следует из опубликованного 20 марта ежегодного Всемирного доклада счастья, который готовится группой экспертов по заказу Организации Объединенных Наций (ООН) по итогам года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии