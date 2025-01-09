В Белоруссии предложили установить памятник Сталину

Кандидат в президенты Белоруссии и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил о намерении партии увековечить память Иосифа Сталина как одной из ключевых фигур в создании белорусской государственности.
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