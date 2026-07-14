Экс-форвард ЦСКА и «Авангарда» Шумаков завершил карьеру («СЭ»)

33-летний нападающий Сергей Шумаков завершил карьеру, сообщает «Спорт-Экспресс». Форвард выступал за «Сибирь», ЦСКА, «Херши» и «Спрингфилд» (оба – АХЛ), «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», минское «Динамо» и «Ладу».
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