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Минпросвещения: школьники смогут изучать самозащиту на уроках физкультуры

Минпросвещения: школьники смогут изучать самозащиту на уроках физкультуры

Школьники могут изучать элементы самозащиты в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минпросвещения на обращение депутата Госдумы Анны Скрозниковой с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для старшеклассниц.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Ждём чем эта инициатива обернётся 🤣
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13 час.

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