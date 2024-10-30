Минпросвещения: школьники смогут изучать самозащиту на уроках физкультуры

Школьники могут изучать элементы самозащиты в рамках модуля "Самбо" на уроках физкультуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минпросвещения на обращение депутата Госдумы Анны Скрозниковой с предложением добавить основы самозащиты в уроки физкультуры для старшеклассниц.
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