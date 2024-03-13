Имя: Таня Фамилия: Лорен Полное имя: Таня Лорен Национальность: израильтянин Родилась: 7 февраля Страна: Израиль Цвет волос: Блондинка/Коричневый Цвет глаз: Синий Размеры: (США) 35-24-35 (ЕС) 88-60-89 Рост: 5,6; 168 см Размер обуви: (ЕС) 38 Инстаграм Тани Лорен – @tanyalauren_ #Tanya #Lauren Tanya Lauren Модель: Tanya Lauren.
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