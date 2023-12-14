Новому Т-80 быть: в Калуге начнется производство «реактивного двигателя» ГТД-1500

В сентябре 2023 года было заявлено о возобновлении в России производства «реактивных» танков Т-80. Сообщение это вызвало неоднозначную реакцию, поскольку были неопределенность с газотурбинной силовой установкой для бронемашины, а также извечные сомнения в том, нужна ли в танковых войсках такая разнотипица.