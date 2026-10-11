11 Times Celebs Or Hosts Actually Got Up And Walked Off A Late Night Show

During a 1989 roundtable discussion about comedy on The Late Show, Keith Allen argued with the other guests until a producer jokingly told him to shut up because she didn't like his show.
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