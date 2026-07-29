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Вступление в силу закона ЕС об ИИ запускает глобальную трансформацию корпоративного управления

Вступление в силу закона ЕС об ИИ запускает глобальную трансформацию корпоративного управления

Исследование Фонда Томсон Рейтер (Thomson Reuters Foundation), охватившее почти 3000 международных корпораций, показало, что европейский Закон об искусственном интеллекте (EU AI Act), вступающий в силу в августе 2026 года, уже оказывает определяющее влияние на бизнес за пределами Европы.

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