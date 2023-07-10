Депутат ГД Федоров предложил ужесточить требования к маркировке видео иноагентов

Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
Депутат Государственной думы Евгений Федоров обратился к главе Минцифры России Максуту Шадаеву с предложением включить в видеоматериалы иностранных агентов звуковые уведомления об их статусе, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
Свежие комментарии