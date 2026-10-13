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Маск помогает Трампу удержать Конгресс

Маск помогает Трампу удержать Конгресс

Илон Маск выделил более 275 млн долларов (свыше 23 млрд рублей) на поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в США, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя партии.

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