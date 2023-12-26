Выгнать из заведения женщин-врачей, только потому, что они в форме Российской Армии, которые тебя, с*ку, защищают - это дно

"Песня та же, поет она же. " Недавно, мы рассказывали о заблудившихся в реальности рестораторах Таганрога После почти суток, когда общество явно дало понять таганрожским ресторанным барыгам о недопустимости такого поведения мои подписчики провели повторный эксперимент.
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