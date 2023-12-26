Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Леонид
    Этих тварей надо ставить к стенке. Их шарашки должны быть ликвидированы как пятая колонна.Выгнать из заведе...
  • валерий двойнишников
    Кошмар, до твоей голубятни не один педик не дотягивает.Выгнать из заведе...
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Выгнать из заведения женщин-врачей, только потому, что они в форме Российской Армии, которые тебя, с*ку, защищают - это дно

Выгнать из заведения женщин-врачей, только потому, что они в форме Российской Армии, которые тебя, с*ку, защищают - это дно

"Песня та же, поет она же. " Недавно, мы рассказывали о заблудившихся в реальности рестораторах Таганрога После почти суток, когда общество явно дало понять таганрожским ресторанным барыгам о недопустимости такого поведения мои подписчики провели повторный эксперимент.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
А он и не сука он враг. И неча врага сукой прекрывать.
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20 мин.
вд
валерий двойнишников
Кошмар, до твоей голубятни не один педик не дотягивает.
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6 мин.
Л
Леонид
Этих тварей надо ставить к стенке. Их шарашки должны быть ликвидированы как пятая колонна.
Ответить
2 сек.

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