Тверской районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы столицы, которая в нетрезвом виде без водительских прав проехала на автомобиле по Красной площади.
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