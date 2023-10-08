В Рязани организовали первый ЭкоПункт для переработки сырья

Проект организовали местные эковолонтёры и областной мусорный оператор. Жители смогут на парковке «Премьера» сдать на переработку пластик, стекло, металл, батарейки, пакеты, крышки, электронику и макулатуру.
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