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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани организовали первый ЭкоПункт для переработки сырья

В Рязани организовали первый ЭкоПункт для переработки сырья

Проект организовали местные эковолонтёры и областной мусорный оператор. Жители смогут на парковке «Премьера» сдать на переработку пластик, стекло, металл, батарейки, пакеты, крышки, электронику и макулатуру.

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