Перед вторжением в Курскую область украинские власти отказались от турецкого предложения не атаковать энергетическую инфраструктуру и гражданский флот, в то время как президент России Владимир Путин согласился с ним.
Шойгу раскрыл, от какого предложения отказалась Украина, а Путин согласился
Комментарии
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Константин Самарин
Лучше-бы бывший глава Министерства Хищений рассказал, за какие плюшки Путин так старательно оберегает главу расхитителей армии от законного суда, в компании его бывших подчиненных.
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17 час.
Пульхерия Djem
Да куда уж им до тебя. Почему ничего не понимающий примитив лезет в менторы???
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17 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Упоминание слова Шойгу у нас вызывает рвотный рефлекс,такая тупая и коррумпированная личность,что дальше некуда и опять он при власти и что-то вякает!
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15 час.
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