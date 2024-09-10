Политика как он...
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Политика как она есть

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Шойгу раскрыл, от какого предложения отказалась Украина, а Путин согласился

Шойгу раскрыл, от какого предложения отказалась Украина, а Путин согласился

Перед вторжением в Курскую область украинские власти отказались от турецкого предложения не атаковать энергетическую инфраструктуру и гражданский флот, в то время как президент России Владимир Путин согласился с ним.

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Комментарии
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Константин Самарин
Лучше-бы бывший глава Министерства Хищений рассказал, за какие плюшки Путин так старательно оберегает главу расхитителей армии от законного суда, в компании его бывших подчиненных.
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17 час.
Пульхерия Djem
Да куда уж им до тебя. Почему ничего не понимающий примитив лезет в  менторы???
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17 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Упоминание слова Шойгу у нас вызывает рвотный рефлекс,такая тупая и коррумпированная личность,что дальше некуда и опять он при власти и что-то вякает!
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15 час.

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