Шойгу раскрыл, от какого предложения отказалась Украина, а Путин согласился

Константин Самарин Лучше-бы бывший глава Министерства Хищений рассказал, за какие плюшки Путин так старательно оберегает главу расхитителей армии от законного суда, в компании его бывших подчиненных.

Пульхерия Djem Да куда уж им до тебя. Почему ничего не понимающий примитив лезет в менторы???