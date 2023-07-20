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Клишина о возвращении в спорт: «Приоритет сейчас – семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была»

Клишина – серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в длину. «Приоритет сейчас – семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была.

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