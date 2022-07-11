Popcaketv

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Жестко! Анне Нетребко отменили концерты в Германии

Жестко! Анне Нетребко отменили концерты в Германии

Анна Нетребко уже много лет работает в Европе и даже имеет паспорт Австрии. Сразу после того, как началась вся ситуация в Украине, Нетребко меняла свою позицию.

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