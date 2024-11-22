Достижения России в зоне боевых действий указывают на крайне сложную ситуацию для Украины. Западные журналисты утверждают, что сейчас киевский режим сталкивается с самыми тяжелыми моментами с начала спецоперации.
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