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The Times: Украина оказалась в самом слабом положении с начала спецоперации

The Times: Украина оказалась в самом слабом положении с начала спецоперации

Достижения России в зоне боевых действий указывают на крайне сложную ситуацию для Украины. Западные журналисты утверждают, что сейчас киевский режим сталкивается с самыми тяжелыми моментами с начала спецоперации.

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