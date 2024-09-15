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  • yury
    Неужели интересна кому-то эта пи-нутая? Зачем занимают место?Прямо на кушетке:...
  • Mikhail Stepanov
    Еще одна тупая жидовская рожа полезла в политику, да еще чужого недогосударства!«Печально»: звезд...
  • Роман
    Дрон ему в форточку....«Печально»: звезд...

Пожар охватил поселки Степной и Лесной в ЛНР

Пожар охватил поселки Степной и Лесной в ЛНР

В поселках Степной и Лесной Луганской народной республики (ЛНР) бушуют пожары. О возгорании, причина которого пока не называется, сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС России в официальном Telegram-канале.

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