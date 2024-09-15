Пожар охватил поселки Степной и Лесной в ЛНР

В поселках Степной и Лесной Луганской народной республики (ЛНР) бушуют пожары. О возгорании, причина которого пока не называется, сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС России в официальном Telegram-канале.
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