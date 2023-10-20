Байден: мир находится в переломном моменте

Global Look Press/Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos Мир находится в переломном моменте, и все принимаемые сейчас решения определят будущие, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
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