Происшествия

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В Приморском крае полицейские помогают гражданам ДНР получить убежище на территории Российской Федерации

В Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю за помощью в получении статуса беженцев обратились две семьи из Донецкой Народной Республики.

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