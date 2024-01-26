Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЗРК «Тор-М2» обеспечили сверхнадежный щит на Запорожском направлении

ЗРК «Тор-М2» обеспечили сверхнадежный щит на Запорожском направлении

На Запорожском направлении специальной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Южного военного округа круглосуточно обеспечивают войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

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