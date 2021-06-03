В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве ювелир

Следственным подразделением УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.
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