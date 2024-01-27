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Генерал Каракуш: США используют Грецию как фактор косвенного давления на Турцию

Генерал Каракуш: США используют Грецию как фактор косвенного давления на Турцию

В своем заявлении председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант авиации в отставке Эрдоган Каракуш заявил, что США используют Грецию в качестве фактора косвенного давления на Турцию.

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