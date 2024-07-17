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Во Владимире планируют перестроить торговый комплекс «Тандем»

Во Владимире планируют перестроить торговый комплекс «Тандем»

Проект реконструкции вынесли на общественное осуждение.Во Владимире вынесли на общественное обсуждение проект реконструкции торгового комплекса «Тандем».

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