Знай наших 💪 Победители и призёры соревнований по боксу, посвящённых памяти МС Александру Диканёва 1 место - Щербаков Вадим 1 место - Обухов Илья 1 место - Михайлов Никита 1 место - Качапкина Виктория 1 место - Ламтёв Дмитрий 1 место - Щербаков Максим 1 место - Жаров Григорий 1 место - Рыбалкин Дмитрий 2 место - Ракеев Роман 2 место - Понамарев Илья 2 место - Васильева Виктория 2 место - Харитонов Владимир 2 место - Бирюков Григорий Поздравляем спортсменов и тренера Николая Барнакова 👏.
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