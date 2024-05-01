Очередная попытка устроить «грузинский майдан» у поддерживаемой Западом оппозиции Грузии провалилась

В столице Грузии с середины апреля продолжаются уличные акции сторонников и противников рассматриваемого во втором чтении в парламенте «Закона о прозрачности иностранного влияния», который требует от НКО и НПО (некоммерческие и неправительственные организации) регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20 % от общего дохода.