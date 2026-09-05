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Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Ковентри Сити»

Гол Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Ковентри Сити»

Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Ковентри Сити» в 3-м туре чемпионата Англии.Футболисты «Манчестер Сити» одержали победу над «Ковентри Сити» в 3-м туре чемпионата Англии.

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