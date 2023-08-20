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В ЭКОВАС заявили о готовности к войне из-за кризиса в Нигере

В ЭКОВАС заявили о готовности к войне из-за кризиса в Нигере

REUTERS/Francis Kokoroko Военный вариант решения кризиса в Нигере, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума, все еще рассматривается.

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Комментарии
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Александр Свитайло
С какой стати организация ЭКОВАС, по своему статусу являющаяся экономической, вдруг решила заняться военными вопросами, её на это Франция уполномочила?
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Не только Франция. Пиндосы и наглосаксы подначивают, своими руками воевать не хотят. Как обычно.
Ответить
6 час.

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