REUTERS/Francis Kokoroko Военный вариант решения кризиса в Нигере, где в конце июля мятежники отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума, все еще рассматривается.
В ЭКОВАС заявили о готовности к войне из-за кризиса в Нигере
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Свитайло
С какой стати организация ЭКОВАС, по своему статусу являющаяся экономической, вдруг решила заняться военными вопросами, её на это Франция уполномочила?
Ответить
14 час.
НН
Надежда Никитина
Не только Франция. Пиндосы и наглосаксы подначивают, своими руками воевать не хотят. Как обычно.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии