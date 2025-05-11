Yomiuri: в Японии намерены испытать прототип электромагнитной пушки

Министерство обороны Японии планирует в ближайшее время провести испытания полномасштабного прототипа электромагнитной рельсовой пушки, которая, по утверждениям разработчиков, может сбивать гиперзвуковые боевые блоки.
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