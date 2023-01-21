В Севастополе «Студенческий десант» продолжает знакомиться с профессией сотрудника органов внутренних дел России

В рамках ежегодной Всероссийской акции студенты Севастопольского государственного университета при поддержке Общественного совета при УМВД познакомились с особенностями служебной деятельности пресс-службы полиции Севастополя.
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