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В Севастополе «Студенческий десант» продолжает знакомиться с профессией сотрудника органов внутренних дел России

В Севастополе «Студенческий десант» продолжает знакомиться с профессией сотрудника органов внутренних дел России

В рамках ежегодной Всероссийской акции студенты Севастопольского государственного университета  при поддержке Общественного совета при УМВД познакомились с особенностями служебной деятельности пресс-службы полиции Севастополя.

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