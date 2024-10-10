В Сланцах восстановили Дворец культуры 1957 года постройки

Реконструировали 4000 квадратных метров архитектурного памятника В Сланцах в микрорайоне Лучки завершено восстановление Дворца культуры 1957 года постройки, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
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