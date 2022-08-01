Происшествия

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В Мордовии полицейские оказывают консультативную помощь гражданам, прибывшим из Донецкой, Луганской народных республик и Украины

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия совместно с представителями регионального Управления Министерства юстиции, Пенсионного фонда, уполномоченного по правам человека провели выездной прием в Саранском пункте временного размещения гостей, прибывших из Донецкой, Луганской народных республик и Украины.

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