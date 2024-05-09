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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сестры Аверины посетят парад в честь Дня Победы на Красной площади

Гимнастки Дина и Арина Аверины посетят Красную площадь в День Победы. Об этом они рассказали ТАСС. «Холод не повлияет на планы празднования Дня Победы.

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