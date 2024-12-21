В Свердловской области девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно освоить профессию

Законодательное собрание региона сообщает, что с 2024 года в Свердловской области стартует пилотная программа, позволяющая девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, бесплатно получить профессиональное образование, пишет Уральский меридиан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии