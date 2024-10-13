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Царьград

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Эксперт увидел усталость мира от США: Опыт БРИКС говорит о многом

Эксперт увидел усталость мира от США: Опыт БРИКС говорит о многом

По словам Безпалько, список стран, желающих вступить в БРИКС, говорит об усталости от СШАСогласно открытой информации, число стран, изъявивших желание сотрудничать с БРИКС, достигло 34.

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