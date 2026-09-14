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Цирковую премию «Признание» вручат 22—23 октября в Москве

Цирковую премию «Признание» вручат 22—23 октября в Москве

Церемония награждения и гала-представление международной профессиональной цирковой премии «Признание» состоятся 22 и 23 октября в Большом Московском цирке.

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