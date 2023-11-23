Воздействие городской окружающей среды приводит к увеличению заболеваемости раком молочной железы

Анализ рака молочной железы, проведенный Системой здравоохранения Университета Дьюка (Duke University Health System) в Северной Каролине, показал, что в городских округах штата общая заболеваемость раком выше, чем в сельских округах, особенно на ранних стадиях после постановки диагноза.
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