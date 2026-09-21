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Полиция Непала расследует договорные матчи и финансовые нарушения в местной футбольной ассоциации

Центральное бюро расследований (CIB) полиции Непала начало проверку в отношении должностных лиц Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA) из-за подозрений в организации договорных матчей, финансовых нарушениях и мошенничестве, сообщает The Kathmandu Post.

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