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Черчесов оценил способность Дзюбы установить рекорд по голам

Черчесов оценил способность Дзюбы установить рекорд по голам

Черчесов: Дзюба способен установить бомбардирский рекорд до конца сезона Заслуженный тренер России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба может побить бомбардирский рекорд в российском футболе до конца этого сезона.

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