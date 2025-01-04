Черчесов оценил способность Дзюбы установить рекорд по голам

Черчесов: Дзюба способен установить бомбардирский рекорд до конца сезона Заслуженный тренер России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба может побить бомбардирский рекорд в российском футболе до конца этого сезона.
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