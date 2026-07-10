МОК возвращает Россию, британцы воюют с мультиками, а Киев — с бензином: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Вот и свежий выпуск еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть – там, где спорт окончательно перепутал правила с указаниями, парламентарии сражаются с мультфильмами, а военные неудачи пытаются компенсировать отзывами в Интернете.
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