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«Сент-Луис» продлил контракт с Перуновичем на год и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 8 очков в 10 играх за США на ЧМ

Соглашение с 24-летним защитником является односторонним.  В минувшем сезоне игрок пропустил 4 месяца из-за травмы плеча и не провел ни одного матча за «Блюз» в НХЛ.

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