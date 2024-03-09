В Мариуполе достроены девять домов, которые находились в списке объектов незавершённого строительства

В Орджоникидзевском районе города Мариуполя завершено строительство девяти многоквартирных домов, 550 квартир в которых будут предоставлены в качестве компенсации жителям города взамен утраченного в период боевых действий жилья.
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