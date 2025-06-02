Бийчане просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии

Жители жалуются, что эти птицы загадили все вокруг Жители Бийска просят расставить на улицах "ультразвуковые отпугиватели ворон", поскольку, по их мнению, количество этих птиц приближается к критической отметке, пишет "Бийский рабочий".
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