Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Бийчане просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии

Бийчане просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии

Жители жалуются, что эти птицы загадили все вокруг Жители Бийска просят расставить на улицах "ультразвуковые отпугиватели ворон", поскольку, по их мнению, количество этих птиц приближается к критической отметке, пишет "Бийский рабочий".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх